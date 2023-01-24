Форвард «Салавата Юлаева» о матче с «Ак Барсом»: будем бегать и кусаться, никакого отката

Форвард «Салавата Юлаева» Алексей Пустозёров поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ак Барсом», который состоится завтра, 25 января, в Уфе и начнётся в 17:00 мск.
«Ждём хорошей игры, нам надо выигрывать. Уже много было сказано, надо выходить и делать. Очень хочу выиграть у «Ак Барса», поэтому надеюсь, что все завтра будут заряжены и мы победим. Напряжения никакого нет, у нас есть тактика, которой мы должны придерживаться. Завтра будем бегать и кусаться, никакого отката.
Сейчас на Востоке вообще не важно, какое место занимаешь, должен выходить и просто побеждать. Нет команд, на которую кто-нибудь хотел бы выйти. Все команды ровные. Знаю, что многие недовольны нашим местом, у нас должны быть чемпионские амбиции. Но если сейчас такая ситуация, то нет смысла опускать руки. Ещё играть и играть», — цитирует Пустозёрова пресс-служба уфимского клуба.
В сезонной серии между командами «Ак Барс» ведёт со счётом 3-2. «Салават Юлаев» имеет текущую серию из четырёх поражений, казанский клуб выиграл последние четыре своих матча.
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