Коньков: в этом году Чемпионат КХЛ очень интересный, есть интрига на Западе и Востоке

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает, что в этом году борьба за попадание в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ как никогда остра и оценил перспективы «Барыса» принять участие в матчах на вылет.

«Оценивать выступление «Барыса» в текущем сезоне мы будем по его итоговому результату. На сегодняшний день команда продолжает бороться за попадание в плей-офф. Каждая команда сталкивается со сложностями. Это кадровые проблемы, поиск сочетаний, травмы. Если «Барыс» попадет в плей-офф и пройдет первый раунд, все скажут: «О, как же здорово он сыграл!». Если у него не получится это сделать, оценка за сезон будет неудовлетворительной.



Сейчас команда продолжает борьбу, все итоги подведем весной. Любому коллективу хочется быть лидером, но это идеальная ситуация. Не все клубы с этим справляются. Самое главное, что у «Барыса» сохраняются шансы. Интрига есть и на Западе, и на Востоке. Если сравнивать с прошлыми сезонами, то у нас только «Сочи» и «Куньлунь» не попадают в плей-офф. Хотя, у китайцев еще остаются теоретически шансы. Чемпионат у нас очень интересный, поэтому оценивать шансы команд на попадание в плей-офф не совсем корректно», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Сейчас восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ занимает «Амур». Хабаровский клуб лишь на два очка опережает «Трактор», идущий на последнем месте Востока. Между этими двумя клубами в таблице конференции уместились «Нефтехимик» и «Барыс».