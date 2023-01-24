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Вратарь «Торонто» Самсонов вошёл в топ-10 НХЛ по длительности серии с набранными очками

Вратарь «Торонто» Самсонов вошёл в топ-10 НХЛ по длительности серии с набранными очками
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Российский голкипер Илья Сорокин совершил по ходу матча 32 спасения и помог клубу набрать очки в 14-м домашнем матче подряд.

Таким образом, 25-летний вратарь занял 10-е место в списке голкиперов, с которыми команды набирали очки в течение нескольких домашних игр подряд, сообщает пресс-служба НХЛ. Первое место в списке занимает финн Туукка Раск, который в сезоне-2019/2020 помог «Бостон Брюинз» взять очки в 20 матчах на своем льду подряд. Второе место занимает россиянин Евгений Набоков — 18 игр в сезоне-2008/2009 в составе «Сан-Хосе Шаркс».

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