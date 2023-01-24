Мичков — о драфте НХЛ: хотелось бы, чтобы выбрали выше, но неважно, какой это будет клуб

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков рассказал об игре в КХЛ и высказался про драфт НХЛ-2023.

«Насколько сложнее играть в таком графике в КХЛ по сравнению с ВХЛ и МХЛ? Конечно, значительно сложнее. Здесь, в КХЛ, люди играют более мастеровитые, у них побольше опыта. И решение на льду ими принимаются другие, более быстрые и неожиданные. Здесь более взрослый хоккей. И силовую борьбу лучше держат ребята, и скорости высокие. Нужно думать в два раза быстрее, чем на молодёжном уровне. На молодёжном уровне тоже хороший и быстрый хоккей, но там просто ребята больше играют и бегают за счёт эмоций. Могут где-то ошибиться, а в КХЛ люди играют более грамотно и дисциплинированно.

Слежу за новостями о ближайшем драфте НХЛ? Да, слежу, интересно увидеть, кто меня выберет и под каким номером. Хотелось бы, конечно, чтобы выбрали как можно выше, но в любом случае неважно, какой это будет клуб. Всё равно здесь не от меня зависит, но приятно, что из такой лиги, как НХЛ, следят за мной», — цитирует Мичкова «Известия».

18-летний форвард сыграл за «Сочи» 13 матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков.