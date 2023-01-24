Коньков: «Трактору» нужно наладить оборону, иначе в плей-офф будет тяжело

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал, в чём необходимо прибавить «Трактору».
«Сезон у «Трактора» складывается не лучшим образом, но он находится всего лишь в двух очках от зоны плей-офф. Календарь у команды ровный, у нее есть все шансы для того, чтобы обеспечить себе место в восьмёрке. Другое дело, что летом у них уехала вся ударная сила, а пришедшие ребята не проявили свой атакующий потенциал в полной мере.
«Трактору» нужно наладить оборонительные действия. Если ты попадаешь в плей-офф со слабой обороной, то рассчитывать на успех будет крайне тяжело. Если они смогут найти надёжную игру в обороне, а бригады большинства справятся, то у них будут шансы на плей-офф», — цитирует Конькова «РБ Спорт».
Челябинский клуб после 54 игр набрал 52 очка и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.
- 24 января 2023
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