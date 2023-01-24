Вайсфельд: «Ак Барс» выходит выгрызать шайбу, а «Салават» — просто поиграть

Известный российский функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал неудачную серию «Салвата Юлаева» и сравнил клуб с «Ак Барсом».

«Неприятно попадать в подобную ситуацию, но у многих команд были длительные серии поражений. «Авангард» с «Ак Барсом» выкарабкались, может и у Уфы получится. Четыре матча – это не так уж и много. Конечно, никто не ожидал, что «Салават» проиграет «Нефтехимику» с таким счётом, но Нижнекамск сейчас на ходу, тот же «Авангард» с ним не справился. Сейчас на Востоке фантастическая конкуренция. За все годы в хоккее я ни разу не видел подобного.



Исходя из того, что я вижу, «Салават» играет в красивый хоккей, который интересно смотреть. Но играть и выигрывать – это не синонимы. «Ак Барс» выходит на лёд и выгрызает шайбу, а «Салават» просто выходит поиграть. Ориентир должен быть не на зрелищность, а на победы.



Я не вижу в составе уфимцев какого-то доминирующего игрока. Сейчас в команде есть неплохие мастера, но нет человека, который держал бы высокую планку весь сезон. Но это общая проблема: в лиге в принципе нет доминирующих игроков, которые бы были на голову выше партнёров по уровню мастерства», — приводит слова Вайсфельда «БИЗНЕС Online».

С 63 очками после 54 матчей «Салават Юлаев» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.