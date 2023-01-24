37-летний Варнаков заявлен в состав «Локомотива» и сыграет в КХЛ впервые с октября 2021-го

«Локомотив» опубликовал состав на матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем». Матч состоится сегодня, 24 января в 19:00 мск.

В четвёртом звене ярославцев сыграет 37-летний Михаил Варнаков. Он примет участие в матче впервые с 26 октября 2021 года.

Напомним, Варнаков заключил контракт с «Локомотивом» в конце декабря 2022 года. Последние четыре сезона 37-летний форвард играл за нижегородское «Торпедо». В прошедшем сезоне форвард провёл восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал два очка – оба за результативные передачи.

Ярославский клуб набрал 72 очка после 55 матчей и располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.