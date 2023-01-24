«Ванкувер» будет платить зарплату трём главным тренерам до конца сезона

22 января 2023 года Брюс Будро был отправлен в отставку с поста главного тренера «Ванкувер Кэнакс». Его сменил Рик Токкет.

Как отмечает инсайдер Пьер Лебрюн, «Кэнакс» теперь платят зарплату трём главным тренерам. Оклад Токкета составляет $ 2,75 млн за сезон, соглашение рассчитано до сезона-2024/2025. В дополнение к этому «Ванкувер» будет платить Брюсу Будро $2 млн и еще $2,75 млн Трэвису Грину, который был уволен в декабре 2021-го.

Напомним, Сергей Гончар пополнил новый тренерский штаб клуба. Он был нанят тренером по развитию защиты.

«Ванкувер Кэнакс» после 46 матчей набрал 39 очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «косатки» сыграют с «Чикаго Блэкхоукс» утром 25 января в 6:00 мск.