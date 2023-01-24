Мичков: благодарен СКА, что дал мне поиграть, набраться опыта в КХЛ, отправив в аренду

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков рассказал про свою игру за южан. Напомним, 18-летний нападающий выступает за клуб на правах аренды из СКА.

«Как оценю месяц в «Сочи»? Конечно, очень здорово, что мне так доверяют. Круто, что много играю. Стараюсь в каждом матче выкладываться на максимум, оправдывать тренерское доверие – это моя главная задача. И ещё моя главная задача, чтобы команда выигрывала. Надо делать всё возможное для этого.

По сравнению с матчами КХЛ в составе СКА такое количество игрового времени – глоток свежего воздуха? Да, когда дают играть максимально возможное количество времени, то совсем по-другому получается проявлять себя. Поэтому благодарен СКА и всей его системе, что дали мне такую возможность, отправив в аренду. Дали поиграть, набраться опыта в КХЛ. Выхожу на каждую игру с хорошим настроем. И это помогает показывать свои лучшие качества», — приводит слова Мичкова «Известия».

18-летний форвард сыграл за «Сочи» 13 матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков.