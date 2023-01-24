Сайт НХЛ поставил Овечкина и Кросби в одно звено в предполагаемых составах на Матч звёзд

Североамериканский журналист Том Гулитти предположил какой мог бы быть состав Столичного дивизиона на Матч звёзд НХЛ — 2023.
Состав Столичного дивизиона по версии Гулитти:
Александр Овечкин – Сидни Кросби – Джонни Годро
Артемий Панарин — Джек Хьюз — Адам Фокс
Кевин Хейз – Брок Нельсон – Андрей Свечников
Игорь Шестёркин
Илья Сорокин
«Где-то глубоко внутри Алекс Овечкин и Сидни Кросби всегда задавались вопросом, какие цифры они могли бы показать, если бы играли вместе, а не были соперниками.
В последние сезоны у Овечкина и Кросби сложились более уважительные и дружеские отношения, и они вместе играли на Матчах всех звёзд 2017 и 2018 годов, поэтому мне не составляет труда снова поставить их в один ряд в Столичном дивизионе. Любой бы хорошо сочетался с этими двумя, но я выбираю быстрого нападающего Джонни Годро из «Коламбус Блю Джекетс», чтобы завершить первое звено», — говорится в статье.
Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз», он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это было в 2003 году.
Матч всех звёзд НХЛ будет состоять из трёх игр в формате «3х3», в которых примут участие команды из каждого дивизиона НХЛ. В состав каждой из четырёх команд войдут по девять полевых игроков и два вратаря.
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