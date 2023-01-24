Финский «Йокерит» отозвал заявку на вступление во вторую лигу Финляндии, сообщает Iltalehti.
«Вчера мы получили просьбу от представителей клуба «Йокерит» не рассматривать их заявку», – сообщил председатель правления Федерации хоккея Финляндии Харри Нуммела.
Также сказано, что окончательный срок подачи заявки — 31 марта 2023 года.
Напомним, 1 сентября 2022 года руководство Финской лиги объявило, что путь в высший дивизион для «Йокерита» будет проходить через Mestis (второй дивизион чемпионата Финляндии).
Отметим, что клуб из Финляндии долгое время выступал в КХЛ. В сезоне-2021/2022 команда вышла в плей-офф, но снялась с турнира из-за ситуации на Украине. Позднее «Йокерит» вышел из состава участников КХЛ. 20 сентября 2022 года руководство КХЛ заявило, что «джокеры» не получат денег от лиги за прошлый сезон.
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