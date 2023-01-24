Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Йокерит» отозвал заявку на вступление во вторую лигу Финляндии

«Йокерит» отозвал заявку на вступление во вторую лигу Финляндии
Комментарии

Финский «Йокерит» отозвал заявку на вступление во вторую лигу Финляндии, сообщает Iltalehti.

«Вчера мы получили просьбу от представителей клуба «Йокерит» не рассматривать их заявку», – сообщил председатель правления Федерации хоккея Финляндии Харри Нуммела.

Также сказано, что окончательный срок подачи заявки — 31 марта 2023 года.

Напомним, 1 сентября 2022 года руководство Финской лиги объявило, что путь в высший дивизион для «Йокерита» будет проходить через Mestis (второй дивизион чемпионата Финляндии).

Отметим, что клуб из Финляндии долгое время выступал в КХЛ. В сезоне-2021/2022 команда вышла в плей-офф, но снялась с турнира из-за ситуации на Украине. Позднее «Йокерит» вышел из состава участников КХЛ. 20 сентября 2022 года руководство КХЛ заявило, что «джокеры» не получат денег от лиги за прошлый сезон.

Новость по теме
«Йокерит» подаст заявку на участие во второй лиге Финляндии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023