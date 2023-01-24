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Путин объявил благодарность Гончару, Кудашову, Фёдорову, Ковальчуку и Каменскому

Путин объявил благодарность Гончару, Кудашову, Фёдорову, Ковальчуку и Каменскому
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Президент России Владимир Путин объявил благодарность тренерам сборной России по хоккею, сообщается на официальном сайте правовой информации Российской Федерации.

В список вошли Сергей Гончар, Алексей Кудашов, Сергей Фёдоров и Илья Ковальчук. На Олимпиаде-2022 Гончар, Кудашов и Фёдоров входили в штаб главного тренера Алексея Жамнова. Ковальчук был генеральным менеджером сборной России. Также благодарность объявлена олимпийскому чемпиону Валерию Каменскому.

Напомним, 20 февраля 2022 года состоялся финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча завершилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Единственный гол российской сборной забил Михаил Григоренко.

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