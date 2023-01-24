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«Динамо» Мн сняло вратаря в овертайме и пропустило в пустые ворота в матче со «Спартаком»

«Динамо» Мн сняло вратаря в овертайме и пропустило в пустые ворота в матче со «Спартаком»
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимал минское «Динамо». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.

На 24-й секунде матча счёт открыл Александр Хохлачёв с передач Андрея Локтионова и Шейна Принса. На 10-й минуте периода восстановил равенство в счёте Степан Звягин с передач Джозефа Душака и Романа Горбунова. На 15-й минуте первого периода Максим Цыплаков с передачи Егора Савикова вновь вывел «Спартак» вперёд.

На 14-й минуте второго периода Седрик Пакетт сделал счёт 2:2 с передач Райана Спунера и Ильи Шинкевича. Через три с половиной минуты третью шайбу хозяев забросил Матвей Заседа с передачи Данилы Квартальнова.

На 17-й минуте третьего периода Никита Зоркин вновь сделал счёт равным, отличившись с передачи Дмитрия Дерябина.

В овертайме минчане заменили вратаря на четвёртого полевого игрока и пропустили в пустые ворота. Шайбу забросил Андрей Локтионов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2023, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
1:0 Хохлачёв (Локтионов, Принс) – 00:24 (5x5)   1:1 Звягин (Душак, Горбунов) – 09:01 (5x5)   2:1 Цыплаков (Савиков) – 14:11 (5x5)   2:2 Пакетт (Спунер, Шинкевич) – 33:34 (5x5)   3:2 Заседа (Квартальнов) – 36:53 (5x4)   3:3 Зоркин (Дерябин) – 56:14 (5x5)   4:3 Локтионов – 60:35 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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