«Динамо» Мн сняло вратаря в овертайме и пропустило в пустые ворота в матче со «Спартаком»

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимал минское «Динамо». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.

На 24-й секунде матча счёт открыл Александр Хохлачёв с передач Андрея Локтионова и Шейна Принса. На 10-й минуте периода восстановил равенство в счёте Степан Звягин с передач Джозефа Душака и Романа Горбунова. На 15-й минуте первого периода Максим Цыплаков с передачи Егора Савикова вновь вывел «Спартак» вперёд.

На 14-й минуте второго периода Седрик Пакетт сделал счёт 2:2 с передач Райана Спунера и Ильи Шинкевича. Через три с половиной минуты третью шайбу хозяев забросил Матвей Заседа с передачи Данилы Квартальнова.

На 17-й минуте третьего периода Никита Зоркин вновь сделал счёт равным, отличившись с передачи Дмитрия Дерябина.

В овертайме минчане заменили вратаря на четвёртого полевого игрока и пропустили в пустые ворота. Шайбу забросил Андрей Локтионов.

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