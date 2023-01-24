Российский защитник «Нью-Джерси»: Хьюз — очень талантливый. Всех видит, глаза — от бога

Российский защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Охотюк рассказал об игре клуба в текущем сезоне и оценили игру своего одноклубника Джека Хьюза.
«Насколько «Нью-Джерси» готов к плей-офф? У команды всегда были молодые, техничные игроки – была скорость, мобильность. В этом году усилилась игроками поопытнее, постарше – Смитом, Хаулой. Думаю, это очень сильно повлияло на игру.
Даже в раздевалке во время матчей они постоянно что-то подсказывают. Когда меня вызвали, то поставили в пару к Смиту – Брендан помогал, давал какие-то советы. Считаю, команде на пользу то, что она усилилась опытными хоккеистами, которые давно в лиге и которые играли в плей-офф.
Насколько феноменален Джек Хьюз? Очень талантливый. Как он катается, двигается с шайбой, видит поляну. Если ты откроешься, когда играешь с ним, то знаешь, что он тебе отдаст. Он реально видит всех. Такие глаза – это от бога, наверное», — приводит слова Охотюка Sports.ru
22-летний игрок обороны в текущем сезоне провёл девять матчей, в которых он отличился одной заброшенной шайбой.
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