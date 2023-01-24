Тренер «Витязя» Буцаев: не устроила игра Ярового. Молодым свойственно играть нестабильно

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) и рассказал, почему в третьем периоде не играл нападающий клуба Станислав Яровой.

«Локомотив» поздравляю с победой. В первых двух периодах мы создали недостаточно проблем для соперника. В актив можно занести только третий период, когда мы стали действовать правильно, более агрессивно, цепляться и бороться за шайбу в зоне соперника, пошли броски. В первом периоде пропустили два гола. Второй был не совсем обязательный, но это игра.

Почему в третьем периоде не играл Яровой? Не устроила его игра сегодня. Молодым свойственно играть нестабильно. Сегодня соперник был мощнее, и ему как раз не хватало мощи», — цитирует Буцаева сайт «Локомотива».

В текущем регулярном сезоне КХЛ Яровой набрал 16 (9+7) очков за 37 сыгранных матчей.