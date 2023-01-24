Марченко и Барабанов — в списке недооценённых игроков сезона НХЛ от Daily Faceoff

Североамериканский портал Daily Faceoff составил топ-10 недооценённых игроков, добившихся успеха в худших командах НХЛ в текущем сезоне. В список попали нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов.

«Через четыре года после выбора Марченко во втором раунде драфта «Блю Джекетс» наконец-то удалось привлечь его к игре за клуб. Он начал год в АХЛ и показал неплохие результаты в «Кливленде», но последние несколько месяцев он — в большом клубе. У Марченко 10 голов и ни одной результативной передачи в 24 играх, что делает его фантастическим второстепенным вариантом для команды, которая нуждается во всей возможной помощи. Сейчас у «Блю Джекетс» есть все шансы получить лучший выбор на драфте 2023 года, и кто-то вроде Коннора Бедарда мог бы творить чудеса в судьбе команды.

Барабанов движется к лучшему сезону в своей трёхлетней карьере в НХЛ. После неудачных попыток закрепиться в «Торонто» и «Сан-Хосе» в сезоне-2020/2021, некогда желанная звезда КХЛ провела хороший сезон с 39 очками в «Акулах» в прошлом сезоне. Прямо сейчас в «Сан-Хосе», который большую часть матчей выглядит совершенно ужасно, Барабанов идёт к отметке в 50 очков, при этом являясь важной частью атаки «акул». Барабанов начинает реализовывать тот потенциал, на который многие надеялись, когда несколько лет назад он приехал в Северную Америку», — сказано в статье.