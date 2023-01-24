Гришин: «Спартак» сыграл самоотверженно, за это нам воздалось, пришла победа

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:3 ОТ) и рассказал о состоянии форварда красно-белых Германа Рубцова.

«Очень серьёзный соперник с мастеровитыми игроками, нам в первом периоде очень тяжело пришлось. Минчане контролировали шайбу больше, чем мы, создавали моменты. Но ребята нашли в себе силы после перерыва поменять течение игры. Сыграли самоотверженно, много бросков на себя поймали. За это им воздалось, пришла победа.

Что с Рубцовым? У него серьёзные проблемы с кистью, предстоит операция.

Ожидали в овертайме подарка от соперника, когда минчане заменили вратаря на четвертого полевого игрока? Могу понять тренера противника, у него есть ребята, которые могут разыграть «4х3». Они рискнули, у нас ведь с минчанами уже третья игра заканчивается за пределами основного времени. Мы их побеждали в двух буллитных сериях. Вот тренер «Динамо» в этот раз и не стал доводить до буллитов. Но наша тройка сыграла удачно, и Андрей Локтионов хладнокровно распорядился шайбой», — цитирует Гришина сайт «Спартака».

Красно-белые после победы набрали 57 очков и занимают седьмое место в таблице Западной конференции.