Овечкин принял участие в утренней раскатке «Вашингтона» перед матчем с «Колорадо»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может сыграть в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш».



Как сообщает журналистка Саманта Пелл, 37-летний российский нападающий «Вашингтона» принял участие в утренней раскатке команды перед игрой.



Главный тренер клуба Питер Лавиолетт сообщил, что решение об участии россиянина в матче будет принято перед игрой.



Напомним, что капитан «Кэпиталс» пропустил прошлый матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:6) из-за травмы нижней части тела.



Овечкин набрал 52 (30+22) очка в 48 матчах нынешнего сезона. Отметим, что до рекорда Гретцки Овечкину осталось забросить 84 шайбы.



«Столичные» сегодня, 25 января сыграют с «Колорадо», матч начнётся в 5:00 мск.

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