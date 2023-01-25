«Бостон» переиграл «Монреаль», у Евгения Дадонова одна голевая передача

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В первой двадцатиминутке голов не было. Но на 30-й минуте матча счёт был всё-таки открыт – забил гол Кирби Дак. Примечательно, что голевой пас ему отдал российский нападающий Евгений Дадонов. Также ассист на счету у Майка Хоффмана. На 35-й минуте счёт сравнял Тейлор Холл, которому передачами помогли Давид Пастрняк и Чарли Макэвой.
На 50-й же минуте Давид Крейчи вывел гостей вперёд. А ассистировали ему Пастрняк и Павел Заха. На 52-й минуте дублем отметился Дак. На этот раз ему пасы отдали Алекс Бельзиль и Джастин Бэррон. Патрис Бержерон забил на 58-й минуте. Пастрняк и Брэд Маршан записали по голевой передаче в свой актив. На последней минуте игры Пастрняк забил уже и сам.
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