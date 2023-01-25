Три очка Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Флориду» в овертайме

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:6 в овертайме.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Рикард Ракелль, Дэнтон Хайнен, Сидни Кросби, Дрю О'Коннор, Евгений Малкин и Крис Летанг, записавший на счёт дубль и принёсший победу своей команды в овертайме. Отметим, что Малкин в этой игре отметился тремя очками (гол + две голевые передачи). Таким образом, россиянин забросил уже 17-ю шайбу в сезоне.

У гостей в этом матче забивали Сэм Райнхарт, Мэттью Ткачук, Картер Вераге (дубль), Аарон Экблад и Колин Уайт. Форвард «Пантерз» Григорий Денисенко очков не набрал.

«Питтсбург» с 56 баллами занимает 7-е место в Восточной конференции. «Флорида» — на 10-м месте (52).