Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Три очка Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Флориду» в овертайме

Три очка Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Флориду» в овертайме
Комментарии

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:6 в овертайме.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Рикард Ракелль, Дэнтон Хайнен, Сидни Кросби, Дрю О'Коннор, Евгений Малкин и Крис Летанг, записавший на счёт дубль и принёсший победу своей команды в овертайме. Отметим, что Малкин в этой игре отметился тремя очками (гол + две голевые передачи). Таким образом, россиянин забросил уже 17-ю шайбу в сезоне.

У гостей в этом матче забивали Сэм Райнхарт, Мэттью Ткачук, Картер Вераге (дубль), Аарон Экблад и Колин Уайт. Форвард «Пантерз» Григорий Денисенко очков не набрал.

«Питтсбург» с 56 баллами занимает 7-е место в Восточной конференции. «Флорида» — на 10-м месте (52).

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2023, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 6
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Экблад, Барков) – 06:42 (5x5)   0:2 Ткачук (Монтур, Барков) – 08:08 (5x4)   1:2 Ракелль (Малкин, Летанг) – 10:56 (5x5)   2:2 Хайнен (Пилинг, О'Коннор) – 11:56 (5x5)   3:2 Летанг (Дюмулен, Хайнен) – 18:14 (5x5)   3:3 Вераге (Экблад) – 19:19 (5x5)   3:4 Экблад (Райнхарт, Ткачук) – 30:34 (4x5)   4:4 Кросби (Гюнцель, Питри) – 39:19 (5x4)   4:5 Уайт (Казинс, Ломберг) – 44:10 (5x5)   5:5 О'Коннор (Пилинг, Хайнен) – 50:29 (5x5)   6:5 Малкин (Кросби, Летанг) – 54:30 (5x4)   6:6 Вераге – 57:28 (5x5)   7:6 Летанг (Малкин, Кросби) – 64:06 (4x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023