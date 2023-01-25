Крис Летанг набрал 4 очка в первом матче после травмы и потери отца

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:6 в овертайме.



В этом матче принял участие канадский нападающий Крис Летанг, который пропустил целый месяц из-за травмы и потери отца. Ему удалось набрать четыре очка в первой же игре после отсутствия. Он забил два гола и отдал две голевые передачи. Именно он принёс победу своей команде в овертайме.



Напомним, у Летанга была травма нижней части тела, когда он покинул команду, чтобы быть со своей семьёй после смерти его отца, Клода Фуке. В последний раз он выходил на лёд 29 декабря 2022 года в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:5 ОТ).

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