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Гол Александра Овечкина не смог принести «Вашингтону» победу в матче с «Колорадо»

Гол Александра Овечкина не смог принести «Вашингтону» победу в матче с «Колорадо»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:2.

За победителей забивали Артурри Лехконен, Эндрю Кольяно и Алекс Ньюхук. У гостей отличились Конор Шири и российский нападающий Александр Овечкин.

Овечкин стал автором своей 811-й шайбы в НХЛ. Гол россиянина пришёлся на 50-ю минуту матча. Ассистировал же ему Дилан Строум.

Напомним, что капитан «Кэпиталс» пропустил прошлый матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вегас Голден Найтс» (2:6) из-за травмы нижней части тела.

Российский форвард набрал 53 (31+22) очка в 49 матчах нынешнего сезона. Отметим, что до рекорда Гретцки Овечкину осталось забросить 83 шайбы.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2023, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Лехконен (Маккиннон, Тэйвз) – 08:57 (5x5)   2:0 Кольяно (Макдермид, О'Коннор) – 22:04 (5x5)   2:1 Шири (Фехервари, Манта) – 24:48 (5x5)   3:1 Ньюхук (О'Коннор, Жирар) – 35:39 (5x5)   3:2 Овечкин (Строум) – 49:44 (5x5)
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