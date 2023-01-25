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Георгиев совершил потрясающий сейв шлемом, не дав «Вашингтону» сравнять счёт в концовке

Георгиев совершил потрясающий сейв шлемом, не дав «Вашингтону» сравнять счёт в концовке
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:2.

В самой концовке матча российский голкипер победителей Александр Георгиев совершил невероятный сейв шлемом, который позволил его команде одержать победу в основное время.

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За победителей забивали Артурри Лехконен, Эндрю Кольяно и Алекс Ньюхук. У гостей отличились Конор Шири и российский нападающий Александр Овечкин.

Овечкин стал автором своей 811-й шайбы в НХЛ. Гол россиянина пришёлся на 50-ю минуту матча. Ассистировал же ему Дилан Строум.

Напомним, что капитан «Кэпиталс» пропустил прошлый матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вегас Голден Найтс» (2:6) из-за травмы нижней части тела.

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