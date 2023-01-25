Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 83 голов

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в середине третьего периода фирменным броском с левого круга вбрасывания. Эта шайба стала 811-й в карьере россиянина. Таким образом, Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 83 голов. На счету канадца 894 гола.

В текущем сезоне на счету Александра 53 (31+22) очка в 49 матчах. Отметим, что матч с «Колорадо» стал первым для россиянина после небольшой травмы, из-за которой он пропустил предыдущий матч с «Вегасом» (2:6).

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