Эмоции Овечкина после 811-го гола за карьеру в НХЛ. Видео

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:2.



Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в середине третьего периода фирменным броском с левого круга вбрасывания. Россиянин забросил свою 31-ю шайбу в сезоне и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 83 шайб в списке снайперов за всю историю НХЛ. Александр, как всегда, эмоционально отпраздновал заброшенную шайбу.

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В прошедшем матче Овечкин нанёс три броска по воротам и провёл два силовых приёма, проведя на площадке 23 минуты и 32 секунды. Следующий матч «Вашингтон» проведёт на домашней площадке с «Питтсбургом» 27 января.

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