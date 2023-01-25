Дубль Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть «Чикаго» в первом матче после увольнения Будро

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.

Дублем отметился российскиий нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко, в одной из шайб ему ассистировал Илья Михеев. Две результативные передачи на счету Элиаса Петтерссона. Отметим, что это был первый матч «косаток» под руководством нового главного тренера Рика Токкета. «Кэнакс» вышли заряженными на первый период, в котором перебросали соперника со счётом 21-6, но уступили игровой отрезок 0:1.

«Ванкувер» прервал серию из трёх поражений подряд и завтра, 26 января, сыграет на выезде с соперником по дивизиону «Сиэтлом».