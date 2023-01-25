Кузьменко признан первой звездой матча «Ванкувер» — «Чикаго»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.

Дублем отметился российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. На счету россиянина пять бросков по воротам при 15 с небольшим минутах игрового времени. Кузьменко был признан первой звездой матча.

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Второй звездой матча признали автора победной шайбы силового нападающего четвёртого звена Дакоту Джошуа. Кроме того, форвард принял участие в драке с нападающим «Чикаго» Максом Доми.

Третья звезда матча — шведский форвард Элиас Петтерссон, дважды ассистировавший Кузьменко при заброшенных шайбах.