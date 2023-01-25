Сушинский: если «Авангард» окажется в четвёрке лучших по итогам сезона, это будет отлично

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский считает, что будущее генерального менеджера «Авангарда» Рашида Хабибулина и главного тренера Михаила Кравца зависит от результатов омского клуба по итогам текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Все прекрасно знают, что будущее обоих зависит от решения одного человека – председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова. Какой результат он признает успешным, известно только ему. Если же вам интересно моё мнение, то оно такое — если команда окажется в четвёрке лучших по итогам сезона, это будет отличный результат, особенно после такого неровного чемпионата.
Выигрывать каждый год невозможно, а финал конференции – вполне приемлем. При этом я не говорю, что омичи не способны стать чемпионами. Плей-офф – это такая вещь, что можно выиграть и с составом похуже, а можно вылететь в первом раунде с составом лучше. Слишком много факторов должно сойтись – и игра вратарей, и кто на кого выйдет, и сколько продлятся серии, и кто будет травмирован… Очень много мелочей, которые складываются в общую картину», — цитирует Сушинского Betonmobile.ru.
Следующий матч «Авангард» проведёт сегодня, 25 января, в Омске с челябинским «Трактором». Начало матча — в 16:30 мск. На данный момент омский клуб занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.
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