Главный тренер «Ванкувера»: Кузьменко — отличный хоккеист, но может стать ещё лучше
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Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет похвалил за игру российского нападающего «Кэнакс» Андрея Кузьменко в матче с «Чикаго» (5:2). Россиянин оформил дубль и был признан лучшим игроком матча.
«Он рабочая лошадка и действительно хороший хоккеист. Ему есть куда расти, он может стать ещё лучше. Он старается и пытается лучше играть в обороне. Он крутится вокруг ворот на пятачке и хорошо владеет шайбой», — цитирует Токкета пресс-служба канадского клуба.
В текущем сезоне на счету Кузьменко 46 матчей, в которых нападающий набрал 43 очка — забросил 21 шайбу и отдал 22 результативные передачи. Контракт россиянина истекает по окончании этого сезона. Ранее руководство «Ванкувера» сообщало, что переговоры о новом соглашении уже ведутся.
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