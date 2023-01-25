Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар установил рекорд франшизы по победам

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар установил рекорд франшизы по победам
Комментарии

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:2.

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар одержал свою 266-ю победу с денверским клубом в 500-м матче регулярных чемпионатов НХЛ. Он стал рекордсменом франшизы по победам среди главных тренеров, опередив Мишеля Бержерона (265 побед в 634 матчах).

Третье место в истории франшизы занимает экс главный тренер «Авангарда» Боб Хартли, одержавший 193 победы в 359 матчах.

Беднар возглавил «Колорадо» перед стартом сезона-2016/2017 после ухода Патрика Руа. В прошлом сезоне специалист привёл команду к победе в Кубке Стэнли.

Новость по теме
«Георгиев был нашим лучшим игроком». Беднар — об игре россиянина с «Вашингтоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023