Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар установил рекорд франшизы по победам
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:2.
Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар одержал свою 266-ю победу с денверским клубом в 500-м матче регулярных чемпионатов НХЛ. Он стал рекордсменом франшизы по победам среди главных тренеров, опередив Мишеля Бержерона (265 побед в 634 матчах).
Третье место в истории франшизы занимает экс главный тренер «Авангарда» Боб Хартли, одержавший 193 победы в 359 матчах.
Беднар возглавил «Колорадо» перед стартом сезона-2016/2017 после ухода Патрика Руа. В прошлом сезоне специалист привёл команду к победе в Кубке Стэнли.
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