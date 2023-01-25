Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар установил рекорд франшизы по победам

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:2.

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар одержал свою 266-ю победу с денверским клубом в 500-м матче регулярных чемпионатов НХЛ. Он стал рекордсменом франшизы по победам среди главных тренеров, опередив Мишеля Бержерона (265 побед в 634 матчах).

Третье место в истории франшизы занимает экс главный тренер «Авангарда» Боб Хартли, одержавший 193 победы в 359 матчах.

Беднар возглавил «Колорадо» перед стартом сезона-2016/2017 после ухода Патрика Руа. В прошлом сезоне специалист привёл команду к победе в Кубке Стэнли.