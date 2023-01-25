Тренер «Салавата Юлаева»: у нас есть понимание, в чём причины небольшого спада

Тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов сообщил, что понимает причины игрового спада уфимской команды, и рассказал, за счёт чего можно его преодолеть.
«Салават Юлаев» — амбициозная команда с большими традициями, безусловно, такой фон тренерский штаб беспокоит. Тем более что «зелёное дерби» — это знаковое событие и для наших болельщиков, и для КХЛ. У нас есть понимание, в чём причины небольшого спада. Даже несмотря на результат серии, команда выстроена, виден игровой рисунок. Не хватает деталей, над которыми работаем.
Прежде всего наш резерв — реализация. Создаём много моментов, но пока не все приводят к голам. В последних семи матчах забрасывали не больше двух шайб, эта проблема наступила после игры со СКА, когда выиграли 5:1. На этом этапе сезона ведущие команды выходят на пик, очень многое решает мастерство. Уверен, что постепенно мы свою реализацию подтянем, ведь наши молодые хоккеисты заметно растут, есть прогресс.
У нас нет того остроатакующего состава, который 12 лет назад принёс Уфе Кубок Гагарина, плюс есть вакансии в линии легионеров. Но мы видим плюсы нынешнего состава и понимаем, что при выстроенной обороне наберём в сезоне свои очки. В данной ситуации задача тренеров — оттолкнуться от состава и реализовать его потенциал. Когда будет играть Хо-Сэнг? Для нас это болезненная тема. Прогнозы не очень хорошие, хотя говорят, что к плей-офф у Хо-Сэнга есть какой-то шанс восстановиться. Но, учитывая пропущенные полгода, ситуация нам понятна», — цитирует Кольцова Russia-Hockey.ru.
В сезонной серии между командами «Ак Барс» ведёт со счётом 3-2. «Салават Юлаев» имеет текущую серию из четырёх поражений, казанский клуб выиграл последние четыре своих матча. Сегодняшнее «зелёное дерби» пройдёт в Уфе и начнётся в 17:00 мск.
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