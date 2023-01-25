«Он действует в силовой манере и агрессивно идёт в борьбу». Брылин — о защитнике Охотюке

Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин рассказал о сильных сторонах игры российского защитника «Дэвилз» Никиты Охотюка. В сегодняшнем матче с «Вегасом» (3:2 ОТ) россиянин участия не принял.
«Это решение главного тренера. У нас идёт ротация состава, есть несколько молодых защитников, которых пробуют в составе. И нужно менять состав, чтобы встряхнуть команду.
Он оставил хорошее впечатление, и если бы он его не производил, то не играл бы столько матчей подряд. Он очень эффективен, когда идёт в борьбу. Действия в силовой манере, агрессивные — это его сильные стороны. Он особо ничего не придумывает с шайбой, и это отличает хороших защитников», — цитирует Брылина ТАСС.
В текущем сезоне на счету 22-летнего защитника девять матчей и одна заброшенная шайба с показателем полезности «+1».
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