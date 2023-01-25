Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он действует в силовой манере и агрессивно идёт в борьбу». Брылин — о защитнике Охотюке

«Он действует в силовой манере и агрессивно идёт в борьбу». Брылин — о защитнике Охотюке
Комментарии

Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин рассказал о сильных сторонах игры российского защитника «Дэвилз» Никиты Охотюка. В сегодняшнем матче с «Вегасом» (3:2 ОТ) россиянин участия не принял.

«Это решение главного тренера. У нас идёт ротация состава, есть несколько молодых защитников, которых пробуют в составе. И нужно менять состав, чтобы встряхнуть команду.

Он оставил хорошее впечатление, и если бы он его не производил, то не играл бы столько матчей подряд. Он очень эффективен, когда идёт в борьбу. Действия в силовой манере, агрессивные — это его сильные стороны. Он особо ничего не придумывает с шайбой, и это отличает хороших защитников», — цитирует Брылина ТАСС.

В текущем сезоне на счету 22-летнего защитника девять матчей и одна заброшенная шайба с показателем полезности «+1».

«Я был совсем другим игроком». Россиянин в 16 лет уехал в Канаду и пробил дорогу в НХЛ «Я был совсем другим игроком». Россиянин в 16 лет уехал в Канаду и пробил дорогу в НХЛ
Новость по теме
Российский защитник «Нью-Джерси»: Хьюз — очень талантливый. Всех видит, глаза — от бога
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023