«Он действует в силовой манере и агрессивно идёт в борьбу». Брылин — о защитнике Охотюке

Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин рассказал о сильных сторонах игры российского защитника «Дэвилз» Никиты Охотюка. В сегодняшнем матче с «Вегасом» (3:2 ОТ) россиянин участия не принял.

«Это решение главного тренера. У нас идёт ротация состава, есть несколько молодых защитников, которых пробуют в составе. И нужно менять состав, чтобы встряхнуть команду.

Он оставил хорошее впечатление, и если бы он его не производил, то не играл бы столько матчей подряд. Он очень эффективен, когда идёт в борьбу. Действия в силовой манере, агрессивные — это его сильные стороны. Он особо ничего не придумывает с шайбой, и это отличает хороших защитников», — цитирует Брылина ТАСС.

В текущем сезоне на счету 22-летнего защитника девять матчей и одна заброшенная шайба с показателем полезности «+1».