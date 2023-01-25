Кожевников объяснил, почему Овечкин часто остаётся один в своём «офисе»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал про отношение в США к капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину и объяснил, почему форвард часто остаётся один с шайбой и получает возможность для броска.

«Не думаю, что Овечкин реагирует на разговоры о политике или хейт, потому что в НХЛ к нему прекрасно относятся. Это журналисты только лезут в политику и обсуждают его, а там больше хоккея. К нему отличное отношение за океаном. Если бы было по-другому, давно бы уже что-то нашли против него.

Почему Овечкин так часто остается один с шайбой и получает возможность для броска? Александр ловит защитников на перемещении. Если броситься на него, то откроются его партнеры, а там очень хорошее звено, в котором каждый может забить. Поэтому Овечкин и остаётся один в своём «офисе». И, конечно, бросок у него сумасшедший. Это самое главное. Остановить его просто невозможно. Это русская машина», — цитирует Кожевникова «РИА Спорт».

В матче с «Колорадо Эвеланш» (2:3) Овечкин отметился заброшенной шайбой. Этот гол 811-м в карьере россиянина. Таким образом, Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 83 голов. На счету канадца 894 гола.