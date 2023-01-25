Беттмэн: глупо специально проигрывать, чтобы повысить шансы на драфте НХЛ

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн не считает, что команды НХЛ намеренно проигрывают ради высокого драфт-пика.
«Никто не танкует, потому что у нас взвешенная лотерея. Вы не будете проигрывать матчи, чтобы повысить свои шансы на пару процентных пунктов. Это глупо.
И, честно говоря, я считаю, что предложение танковать несовместимо с профессионализмом, которым обладают наши игроки и тренеры. Никто не танкует. Наши игроки и тренеры делают всё возможное, чтобы победить.
И опять же, даже если финишировать с худшим результатом в лиге, у вас есть примерно 75% шанс не получить первый пик», — приводит слова Беттмэна журналист Арпон Басу в своём «твиттере».
Танкинг – сленговое название стратегии, в рамках которой клуб проигрывает как можно больше матчей, чтобы оказаться внизу турнирной таблицы и получить шанс первого выбора на драфте.
Сейчас последнее место в Восточной конференции НХЛ занимает «Коламбус Блю Джекетс», набравший 31 очко. Таблицу Запада замыкает «Чикаго Блэкхоукс» с 32 результативными баллами.
- 25 января 2023
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