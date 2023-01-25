СКА выйдет на матч с ЦСКА с шевроном, посвящённым освобождению Ленинграда от блокады

СКА выйдет на матч с ЦСКА с шевроном, посвящённым освобождению Ленинграда от блокады, сообщается в телеграм-канале питерских армейцев. Матч состоится сегодня, 25 января в 19:30 мск.

На шевроне изображен логотип клуба с надписью «Мы помним» и годами блокады — 1941-1944. Также на шевроне присутствует оливково-зелёная лента, которая повторяет цвета колодки медали «За оборону Ленинграда», — главной награды блокадников.

Фото: ХК СКА

Фото: ХК СКА

Жители блокадного Ленинграда приглашены на игру в качестве почётных гостей. Также болельщики могут бесплатно получить оливковую ленту.

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобождён от блокады немецко-фашистских захватчиков во время Великой отечественной войны.

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. ЦСКА идёт на третьей строчке.