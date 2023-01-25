СКА выйдет на матч с ЦСКА с шевроном, посвящённым освобождению Ленинграда от блокады, сообщается в телеграм-канале питерских армейцев. Матч состоится сегодня, 25 января в 19:30 мск.
На шевроне изображен логотип клуба с надписью «Мы помним» и годами блокады — 1941-1944. Также на шевроне присутствует оливково-зелёная лента, которая повторяет цвета колодки медали «За оборону Ленинграда», — главной награды блокадников.
Фото: ХК СКА
Фото: ХК СКА
Жители блокадного Ленинграда приглашены на игру в качестве почётных гостей. Также болельщики могут бесплатно получить оливковую ленту.
27 января 1944 года Ленинград был полностью освобождён от блокады немецко-фашистских захватчиков во время Великой отечественной войны.
СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. ЦСКА идёт на третьей строчке.
- 25 января 2023
-
18:25
-
18:18
-
18:07
-
17:53
-
17:40
-
17:27
-
17:13
-
16:48
-
16:41
-
16:23
-
16:08
-
15:46
-
15:13
-
14:47
-
14:25
-
14:00
-
13:34
-
13:03
-
12:33
-
12:21
-
11:48
-
11:16
-
10:45
-
10:29
-
10:13
-
09:48
-
09:27
-
09:10
-
09:00
-
08:56
-
08:46
-
08:32
-
08:20
-
08:10
-
07:55