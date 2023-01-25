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Григорий Панин провёл два сокрушительных силовых приёма подряд против игроков «Ак Барса»

Григорий Панин провёл два сокрушительных силовых приёма подряд против игроков «Ак Барса»
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В эти минуты в Уфе проходит последнее в текущем сезоне «зелёное дерби» между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». Идёт второй период, счёт 1:1.

Во втором периоде защитник уфимцев Григорий Панин провёл два сокрушительных силовых приёма подряд против игроков «Ак Барса» — Артёма Лукоянова и Артёма Галимова.

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В текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Панин провёл за уфимский клуб 44 матча, в котором забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач с 30 минутами штрафа.

«Салават Юлаев» набрал 63 очка после 54 матчей и располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче уфимцы сыграют дома с «Северсталью» 27 января.

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