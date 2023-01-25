Кадейкин сцепился с Радуловым в «зелёном дерби» «Салавата» и «Ак Барса»

В эти минуты в Уфе проходит последнее в текущем сезоне «зелёное дерби» между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». После второго периода счёт 1:1.

В одном из эпизодов нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин и форвард «Ак Барса» Александр Радулов сцепились у борта.

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По итогам эпизода Радулов получил 2+2, Кадейкин — 2 минуты штрафа.

Радулов в текущем регулярном чемпионате провёл 48 матчей, в которых набрал 39 (19+20) очков. Кадейкин в 54 встречах забросил 11 шайб и отдал 19 результативных передач.

«Салават Юлаев» набрал 63 очка после 54 матчей и располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче уфимцы сыграют дома с «Северсталью» 27 января.

«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.