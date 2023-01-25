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Радулов ушёл от силового приёма Панина, а потом спародировал капитана «Салавата Юлаева»

Радулов ушёл от силового приёма Панина, а потом спародировал капитана «Салавата Юлаева»
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В эти минуты в Уфе проходит последнее в текущем сезоне «зелёное дерби» между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». После второго периода счёт 1:1.

Во втором периоде форвард казанцев Александр Радулов ушёл от силового приёма Григория Панина, а потом спародировал капитана «Салавата Юлаева».

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Радулов провёл в текущем регулярном чемпионате 48 матчей, в которых набрал 39 (19+20) очков. Панин сыграл за уфимский клуб в 44 матчах, забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач с 30 минутами штрафа.

«Салават Юлаев» набрал 63 очка после 54 матчей и располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче уфимцы сыграют дома с «Северсталью» 27 января.

«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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