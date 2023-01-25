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«Авангард» потерпел третье поражение подряд, пропустив четыре шайбы от «Трактора»

«Авангард» потерпел третье поражение подряд, пропустив четыре шайбы от «Трактора»
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В Омске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Авангард» принимал челябинский «Трактор». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

В первом периоде команды голов не забили.

На шестой минуте второго периода счёт открыл форвард омичей Владимир Ткачёв с передач Корбана Найта и Сергея Толчинского. На 13-й минуте периода Алексей Бывальцев восстановил равенство в счёте с передач Роба Хэмилтона и Альберта Яруллина. Всего через 56 секунд вывел гостей вперёд Владимир Ткачёв с передач Александра Брынцева и Кирилла Устименко.

На 14-й минуте третьего периода Антон Бурдасов сделал счёт 3:1. Четвёртую шайбу гостей забросил Никита Сошников, поразивший пустые ворота. На последней минуте периода окончательный счёт установил Алекс Бродхёрст, отыгравший один гол.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Ткачёв (Найт, Толчинский) – 25:46 (5x5)   1:1 Бывальцев (Хэмилтон, Яруллин) – 32:43 (5x5)   1:2 Ткачёв (Брынцев, Устименко) – 33:39 (5x5)   1:3 Бурдасов – 53:02 (5x5)   1:4 Сошников – 58:29 (en)   2:4 Бродхёрст (Грицюк, Белов) – 59:31 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Авангард» сыграет дома с московским «Динамо» 27 января. «Трактор» в этот же день встретится с «Барысом» в Астане.

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