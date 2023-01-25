«Авангард» потерпел третье поражение подряд, пропустив четыре шайбы от «Трактора»

В Омске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Авангард» принимал челябинский «Трактор». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

В первом периоде команды голов не забили.

На шестой минуте второго периода счёт открыл форвард омичей Владимир Ткачёв с передач Корбана Найта и Сергея Толчинского. На 13-й минуте периода Алексей Бывальцев восстановил равенство в счёте с передач Роба Хэмилтона и Альберта Яруллина. Всего через 56 секунд вывел гостей вперёд Владимир Ткачёв с передач Александра Брынцева и Кирилла Устименко.

На 14-й минуте третьего периода Антон Бурдасов сделал счёт 3:1. Четвёртую шайбу гостей забросил Никита Сошников, поразивший пустые ворота. На последней минуте периода окончательный счёт установил Алекс Бродхёрст, отыгравший один гол.

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В следующем матче «Авангард» сыграет дома с московским «Динамо» 27 января. «Трактор» в этот же день встретится с «Барысом» в Астане.