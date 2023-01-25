Дементьев: думаю, решение не привозить Кубок Стэнли в Россию связано с финансами

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал то, что НХЛ второй год подряд может запретить хоккеистам привозить Кубок Стэнли в Россию.

«Ничего удивительного в этом решении НХЛ нет. Скорее всего, это связано с теми финансовыми затратами, которые может понести Национальная хоккейная лига. Логистика между Северной Америкой и Россией, Европой и Россией сейчас достаточно сложная. Кроме того, расписание, которое делается для празднования игроков с Кубком Стэнли, — непростое мероприятие. НХЛ не может потратить огромное количество времени, чтобы привезти Кубок в Россию. Но нужно жить в нынешних реалиях и праздновать по России выигрыш Кубка Гагарина.

Главная причина — не политическая, а логистическая? Думаю, здесь всего по чуть-чуть. В комплексе получается то, что в текущий момент НХЛ не может и не хочет привозить Кубок Стэнли в Россию», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».