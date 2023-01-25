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Главный тренер «Трактора» прокомментировал победу над «Авангардом»

Главный тренер «Трактора» прокомментировал победу над «Авангардом»
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Авангардом» (4:2).

«Важный матч для нас, важная победа. Отмечу самоотдачу ребят. С первой секунды выкладывались в каждом эпизоде, играли дисциплинированно. Была нацеленность на ворота. Молодцы.

Почему «Трактору» не удаётся играть так на протяжении большей части сезона? Хороший вопрос. Не хватает стабильности. Сегодня сами доказали, что можем играть успешно. Будем цепляться за эту игру и стараться показывать её в каждом матче.

Почему выбрали Устименко? Он в хорошей физической форме. Приняли решение, что играть будет Кирилл», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

В следующем матче «Трактор» сыграет с «Барысом» в Астане 27 января.

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