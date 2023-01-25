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Московское «Динамо» прервало победную серию, проиграв «Автомобилисту» в гостях

Московское «Динамо» прервало победную серию, проиграв «Автомобилисту» в гостях
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В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» принимал московское «Динамо». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева.

На 15-й минуте первого периода счёт в матче открыл Патрис Кормье с передачи Степана Хрипунова.

На второй минуте второго периода Павел Кудрявцев сравнял счёт с передач Бреннана Менелла и Богдана Тринеева. Спустя 23 секунды Брукс Мэйсек с передач Никиты Трямкина и Ника Эберта вновь вывел хозяев вперёд. На 15-й минуте этого же периода Олег Ли сделал счёт 3:1 с передач Джесси Блэкера и Патриса Кормье.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2023, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Кормье (Хрипунов) – 14:33 (5x5)   1:1 Кудрявцев (Менелл, Тринеев) – 21:58 (5x4)   2:1 Мэйсек (Трямкин, Эберт) – 22:21 (5x5)   3:1 Ли (Блэкер, Кормье) – 34:03 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с «Нефтехимиком». Москвичи отправятся в гости к омскому «Авангарду».

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