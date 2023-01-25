Московское «Динамо» прервало победную серию, проиграв «Автомобилисту» в гостях

В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» принимал московское «Динамо». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева.

На 15-й минуте первого периода счёт в матче открыл Патрис Кормье с передачи Степана Хрипунова.

На второй минуте второго периода Павел Кудрявцев сравнял счёт с передач Бреннана Менелла и Богдана Тринеева. Спустя 23 секунды Брукс Мэйсек с передач Никиты Трямкина и Ника Эберта вновь вывел хозяев вперёд. На 15-й минуте этого же периода Олег Ли сделал счёт 3:1 с передач Джесси Блэкера и Патриса Кормье.

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В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с «Нефтехимиком». Москвичи отправятся в гости к омскому «Авангарду».