Кравец: ты должен в мыслях подбадривать команду, а не с кисляком сидеть

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвёл итог встречи с «Трактором» (2:4) и оценил игру шведского защитника омичей Виктора Сведберга.

«Нужно не думать о том, сколько я сегодня сыграл, сколько мне дали, и не сидеть с негативом. Надо выходить и выполнять свою работу на любые 10-15 секунд, если ты хочешь играть в этой команде. Даже если тебя не выпускают, ты должен сидеть и в мыслях подбадривать команду, а не думать о том, что не играешь, и с кисляком сидеть. От этого тоже многое зависит. Нужна положительная энергия. Люди должны переживать за тех, кто находится на льду. Ни один тренер не оставит игрока на скамейке, если он выполняет свою работу, борется, если он двигается. Всё остальное — отговорки. «Мне мало дали», «Вы мне не объяснили». Игрокам, которые выходят на лёд, надо брать ответственность на себя.



Сведберг играет, потому что он взят в команду для того, чтобы играть, а не смотреть матчи. Это практически иностранец. Один из ведущих защитников, когда его подписывали. «Минус два» в двух последних матчах показывает уровень сегодняшнего состояния Сведберга. Из других игроков у нас есть, опять же, Алексеев, есть у него перспектива. Михаил Гуляев, я думаю, в поездке сыграет», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

В следующем матче «Авангард» сыграет дома с московским «Динамо» 27 января.