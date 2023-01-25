Кравец — о третьем поражении «Авангарда» подряд: ни одно звено не выполнило свою работу

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Трактора» (2:4) и рассказал почему омичам тяжело даются голы.

«Не тот результат, к которому мы стремимся. Уже третью игру играем только третий период с желанием, азартом, хорошим движением. Переиграл нас «Трактора» в первом и втором периодах. Проигрывали единоборства, борьбу за шайбу.



Второй период очень мало в зоне атаки играем. Забили гол, но это нас не воодушевило, как мне показалось. У всех бывают поражения. Естественно, когда команда выигрывает, все рады, все довольны. Теперь наступил другой этап, когда команда проигрывает. Нужно находить из этого выход. Я надеюсь, что вместе с ребятами мы этот выход к следующей игре найдём и ситуацию изменим.



Я бы не сказал, что это хорошо — всё равно мы все думаем, как победить и как правильно играть. Все тренировки были эмоциональные и хорошие. Но такой опыт тоже нужен — и для нас, и для ребят.



Почему «Авангарду» тяжело даются голы? Когда тройка выкладывается на 100-200%, тогда и игра получается. Мне кажется, что и звено Найта, и звено Бродхёрста последние три игры играют ниже своих возможностей. Конечно, хотелось бы больше борьбы от третьего и четвёртого звена. Мало втыкаемся, мало навязываем силовую борьбу. У каждого звена есть своя работа. В сегодняшней игре, я считаю, эту работу ни одно звено не выполнило», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.



В следующем матче «Авангард» сыграет дома с московским «Динамо» 27 января.