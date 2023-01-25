Тренер «Северстали» Разин: на Востоке получается шикарный чемпионат

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над «Барысом» (1:0 Б) и рассказал о результатах в текущем сезоне КХЛ.

«Конец сезона. Битва за восьмёрку — что на Западе, что на Востоке. Каждое очко на вес золота. Отсюда и такой результат — безголевая игра, хотя моменты были. С нашей стороны непростой был первый период — много играли без шайбы, много бегали, отнимали. Наш бич — второй период — мы его сегодня провели хорошо. Хорошо, что не пропустили, хотя были моменты. Третий период обе команды играли строго, с минимумом моментов. Хорошо, что нам повезло на буллитах. Ребят — с победой. Очень важная победа для нас.

Сегодня был день вратарей? Да, Юлиуса знают и череповецкие болельщики, и я лично. Так получилось, что мы летом вместе отдыхали. Тепло пообщались. Сегодня было видно, что Юлиус заряжен. Он всё сделал для победы. Как и наш Дмитрий Шугаев.

С чем связано, что на Востоке в этом сезоне очень феноменальная турнирная таблица? На Востоке я считаю, получается шикарный чемпионат. Если все одиннадцать команд до последнего тура будут сохранять шансы на плей-офф, что может быть интереснее.

Как отношусь к предложению провести «зимнюю классику» на высокогорном катке в Алма-Аты? Я только за. В Казахстане хоккей любят. Я бы согласился с удовольствием. Меня когда спрашивали в середине сезона (я работал в «Автомобилисте»), не поехать ли нам в Давос на Кубок Шпенглера, я с удовольствием согласился. Лишний опыт, показать, проявить себя. Я думаю, многие в мире смотрели бы такой хоккей», — цитирует Разина официальная страница «Северстали» ВКонтакте.

После победы «Северсталь» занимает восьмое место в таблице Запада.