Тренер «Северстали» Разин: на Востоке получается шикарный чемпионат

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над «Барысом» (1:0 Б) и рассказал о результатах в текущем сезоне КХЛ.
«Конец сезона. Битва за восьмёрку — что на Западе, что на Востоке. Каждое очко на вес золота. Отсюда и такой результат — безголевая игра, хотя моменты были. С нашей стороны непростой был первый период — много играли без шайбы, много бегали, отнимали. Наш бич — второй период — мы его сегодня провели хорошо. Хорошо, что не пропустили, хотя были моменты. Третий период обе команды играли строго, с минимумом моментов. Хорошо, что нам повезло на буллитах. Ребят — с победой. Очень важная победа для нас.
Сегодня был день вратарей? Да, Юлиуса знают и череповецкие болельщики, и я лично. Так получилось, что мы летом вместе отдыхали. Тепло пообщались. Сегодня было видно, что Юлиус заряжен. Он всё сделал для победы. Как и наш Дмитрий Шугаев.
С чем связано, что на Востоке в этом сезоне очень феноменальная турнирная таблица? На Востоке я считаю, получается шикарный чемпионат. Если все одиннадцать команд до последнего тура будут сохранять шансы на плей-офф, что может быть интереснее.
Как отношусь к предложению провести «зимнюю классику» на высокогорном катке в Алма-Аты? Я только за. В Казахстане хоккей любят. Я бы согласился с удовольствием. Меня когда спрашивали в середине сезона (я работал в «Автомобилисте»), не поехать ли нам в Давос на Кубок Шпенглера, я с удовольствием согласился. Лишний опыт, показать, проявить себя. Я думаю, многие в мире смотрели бы такой хоккей», — цитирует Разина официальная страница «Северстали» ВКонтакте.
После победы «Северсталь» занимает восьмое место в таблице Запада.
- 25 января 2023
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