«Лёгкая тройка, не хватает силёнок». Скабелка — о звене «Барыса» Лиус – Борисевич – Бракко

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мыслями после поражения от «Северстали» (0:1 Б) и оценил игру тройки астанчан Лиус – Борисевич – Бракко.
«Тяжёлый матч. Уже четвёртый тяжёлый матч через день. Спасибо ребятам, молодцы, хорошо сражались и работали. Второй период у нас не совсем получился. В первом периоде были хорошие моменты. Третий период — достаточно неплохо. Хотелось бы доводить такие матчи до победы. Очко взяли. Готовимся к «Трактору».
Тройке Борисевич — Бракко — Луис пока не хватает сыгранности? Не хватает не сыгранности, а силёнок и мощности. Лёгкая тройка. Да, хорошее взаимодействие, много мастерства. Но дело не в сыгранности. Неплохо в поездке смотрелись, но четвёртый матч через день — непросто», — цитирует Скабелку сайт Shaiba.kz.
После поражения «Барыс» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
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