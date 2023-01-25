Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хмелевски после победного гола потряс эмблему уфимцев и крутанул клюшку в стиле Радулова

Хмелевски после победного гола потряс эмблему уфимцев и крутанул клюшку в стиле Радулова
Комментарии

В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В «зелёном дерби» «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева.

Победную шайбу в овертайме при снятом вратаре «Салавата Юлаева» забросил Александр Хмелевски. После победного гола хоккеист потряс эмблему уфимцев и крутанул клюшку в стиле нападающего «Ак Барса» Александра Радулова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Хмелевски сыграл за «Салават» 54 матча, в которых забросил 18 шайб и отдал 15 результативных передач. В следующем матче регулярного сезона КХЛ уфимцы сыграют дома с «Северсталью» 27 января.

Новость по теме
«Салават» снял вратаря в овертайме и победил «Ак Барс» в «зелёном дерби»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023