Хмелевски после победного гола потряс эмблему уфимцев и крутанул клюшку в стиле Радулова
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В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В «зелёном дерби» «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева.
Победную шайбу в овертайме при снятом вратаре «Салавата Юлаева» забросил Александр Хмелевски. После победного гола хоккеист потряс эмблему уфимцев и крутанул клюшку в стиле нападающего «Ак Барса» Александра Радулова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Хмелевски сыграл за «Салават» 54 матча, в которых забросил 18 шайб и отдал 15 результативных передач. В следующем матче регулярного сезона КХЛ уфимцы сыграют дома с «Северсталью» 27 января.
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