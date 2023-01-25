Хмелевски после победного гола потряс эмблему уфимцев и крутанул клюшку в стиле Радулова

В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В «зелёном дерби» «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хозяева.

Победную шайбу в овертайме при снятом вратаре «Салавата Юлаева» забросил Александр Хмелевски. После победного гола хоккеист потряс эмблему уфимцев и крутанул клюшку в стиле нападающего «Ак Барса» Александра Радулова.

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Хмелевски сыграл за «Салават» 54 матча, в которых забросил 18 шайб и отдал 15 результативных передач. В следующем матче регулярного сезона КХЛ уфимцы сыграют дома с «Северсталью» 27 января.