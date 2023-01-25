Главный тренер «Салавата» Козлов прокомментировал поведение Радулова в «зелёном дерби»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу над «Ак Барсом» (2:1 ОТ) и прокомментировал поведение нападающего «Ак Барса» Александра Радулова.

«Зрелищный матч, эмоциональный, много борьбы. Все бились, ловили шайбу, не боялись. Очень важный подарок болельщикам, которых был полный стадион. Нас очень хорошо поддерживали.

Не беспокоит ли, что в последнее время забрасываем только две шайбы? Мне важнее то, что мы проявили характер, а не сколько забили. Победа важнее.

Планировалась ли заранее замена вратаря в овертайме на ещё одного полевого игрока? До последней минуты не знали, что так закончим. Когда пришло время овертайма, поняли, что при возможности снимем вратаря.

Не разочаровало поведение Радулова? Это Саша, его характер. Он такой, всегда так играл. Не был бы собой, если бы играл без эмоций. Была ли установка не реагировать на провокации его и других игроков? Не было установки. Но я отмечу, что Панин, Тимкин, Алалыкин и Пустозёров играли, как и вся команда, в тело. Мы сделали правильные выводы. Надеюсь, что ребята продолжат так играть. Сегодня все бились. После аккуратного первого периода команда преобразилась, пошла вперёд.

Насколько важно было успокоить игроков в перерыве? Не надо успокаивать ребят. Главное, чтобы эти эмоции были контролируемыми.

Ощущения после шестого матча в регулярном чемпионате с «Ак Барсом»? «Зелёное дерби» становится классикой. Оно закаляет характер. Хорошо, что после шести матчей у нас боевая ничья», — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

Напомним, у Радулова в матче с «Салаватом» было шесть минут штрафа.