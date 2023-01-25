Билялетдинов — о «зелёном дерби»: эмоции захлёстывали, но команды играли на результат

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ) и рассказал про эмоциональную игру форварда казанцев Александра Радулова.

«Встреча получилась очень интересной, думаю, она понравилась болельщикам. Игра была эмоциональной, немного захлёстывала. Команды играли на результат, это было видно. К сожалению, нам немного не повезло, но будем работать, есть, в чём поправить свою игру.

С какими ожиданиями от «Салавата» выходили на матч? Не знаю, как они играли в последних матчах. Сегодня была хорошая, быстрая команда, мы готовились к такому матчу.

Требовалось ли успокаивать Александра Радулова во время игры? Он очень эмоциональный человек. Где-то, может быть, немного сверхэмоционален. Александр – человек, который любит хоккей, хочет побеждать, играет с большим желанием, с большой отдачей. Этим он подкупает нас.

Капитанская нашивка пошла ему на пользу? Думаю, да. Она всем пошла на пользу.



Что сказал вратарь Илья Ежов после второго периода? Он ничего мне не говорил. У тренерского штаба было возмущение? Не обратил на это внимания.

Удивило ли, что «Салават Юлаев» дважды поменял вратаря в овертайме? Они пытались что-то сделать – сделали и сделали. Надо быть к этому готовыми», — приводит слова Билялетдинова сайт «Ак Барса».

В следующем матче «Ак Барс» встретится с магнитогорским «Металлургом» 27 января.