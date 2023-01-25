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Панин — о пародии Радулова: он себя изображал, а не меня

Панин — о пародии Радулова: он себя изображал, а не меня
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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1 ОТ) и рассказал о пародии форварда казанцев Александра Радулова.

«Радулов себя изображал, а не меня. Был больше на себя похож. Мне обидно? Да с чего? У вас одно мнение, у меня другое. В третьем периоде все успокоилось, потому что игра шла до ошибки.

Это называется дерби, поэтому такие эмоции. Это ещё и крайнее дерби в регулярном чемпионате. Как для нас, так и для болельщиков игра была невероятной. Хотел ударить Радулова, но промахнулся. Что кричал Ежов? Да ничего, его сначала Воронков задел, потом Радулов ткнул.

Четыре поражения и такая атакующая игра со старта? Без цензуры: чугунные яйца тренерского штаба. Они, как и мы, очень хотели выиграть этот матч. Такие эмоциональные победы придают уверенности. Есть такое понятие «Найти свою игру». Мы её упустили в предыдущих четырёх встречах. Надеюсь, такой эмоциональный накал в дерби поможет в дальнейшем играть собраннее», — цитирует Панина Sport24.

Во втором периоде форвард казанцев Радулов ушёл от силового приёма Панина, а потом спародировал капитана «Салавата Юлаева».

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