Панин — о пародии Радулова: он себя изображал, а не меня

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1 ОТ) и рассказал о пародии форварда казанцев Александра Радулова.
«Радулов себя изображал, а не меня. Был больше на себя похож. Мне обидно? Да с чего? У вас одно мнение, у меня другое. В третьем периоде все успокоилось, потому что игра шла до ошибки.
Это называется дерби, поэтому такие эмоции. Это ещё и крайнее дерби в регулярном чемпионате. Как для нас, так и для болельщиков игра была невероятной. Хотел ударить Радулова, но промахнулся. Что кричал Ежов? Да ничего, его сначала Воронков задел, потом Радулов ткнул.
Четыре поражения и такая атакующая игра со старта? Без цензуры: чугунные яйца тренерского штаба. Они, как и мы, очень хотели выиграть этот матч. Такие эмоциональные победы придают уверенности. Есть такое понятие «Найти свою игру». Мы её упустили в предыдущих четырёх встречах. Надеюсь, такой эмоциональный накал в дерби поможет в дальнейшем играть собраннее», — цитирует Панина Sport24.
Во втором периоде форвард казанцев Радулов ушёл от силового приёма Панина, а потом спародировал капитана «Салавата Юлаева».
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